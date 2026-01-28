UE, sovvenzioni per 650 milioni di euro a progetti su infrastrutture energetiche transfrontaliere

(Teleborsa) - Lastanzieràper contribuire a finanziare. Come sottolineato nel Pacchetto Reti Europee recentemente adottato, una migliore interconnettività è fondamentale per l'UE al fine di ridurre i prezzi dell'energia per i consumatori e l'industria e garantire la nostra indipendenza.Questo è il secondo invito a presentare proposte nell'ambito del primo elenco di PIC/PMI. Ildi 600 milioni di euro, rispecchiando il successo e l'interesse riscontrati nel primo bando del 2024. Inoltre, per la prima volta, i finanziamenti del CEF saranno utilizzati per sostenere la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e per finanziare progetti di lavoro sull'idrogeno, a dimostrazione della crescente maturità del settore. Complessivamente, il finanziamento è destinato aQuasi 470 milioni di euro del finanziamento sono destinati ai 6 progetti elettrici, tra cui reti elettriche intelligenti. La sovvenzione più consistente, di, sosterrà il progetto AGUAYO II per la costruzione di una. L'impianto combina una maggiore efficienza nella produzione di energia da fonti rinnovabili con un'installazione sotterranea, senza la necessità di ampliare i bacini idrici esistenti utilizzati dall'impianto, e quindi senza alcun impatto sull'ambiente.Quasicontribuiranno ad aumentare la resilienza e lae di altro tipo in Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, nell'ambito del programma Baltic Synchronisation. È la prima volta che il CEF finanzia misure di resilienza e protezione delle infrastrutture energetiche critiche su tale scala, migliorando la capacità del sistema energetico dell'UE di rispondere alle nuove sfide.Anche la modernizzazione dell'impianto di Cierny Vah in Slovacchia, tra i primi in Europa a, è supportata da un contributo diUn altro finanziamento per lavori di costruzione di quasisarà destinato a un progetto ditra Bulgaria e Romania. Le reti di trasmissione e distribuzione saranno modernizzate e digitalizzate per migliorarne l'efficienza e consentire flussi di elettricità sicuri da fonti rinnovabili.Gli altri 2 progetti elettrici - uno su un collegamento interno in Austria, l'altro per un collegamento tra Grecia ed Egitto - riceveranno finanziamenti per studi di supporto.Per favorire l'adozione del crescente mercato dell'idrogeno e decarbonizzare l'industria dell'UE, oltre 176 milioni di euro saranno destinati al potenziamento delle infrastrutture per l'idrogeno. Il finanziamento diper il progetto dia Gronau in Germania segna la prima volta che i fondi CEF saranno utilizzati per un progetto di lavori per l'idrogeno. Contribuendo allo sviluppo del primo impianto di stoccaggio sotterraneo di idrogeno transfrontaliero su larga scala nell'Europa nord-occidentale, il progetto rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, consentirà l'integrazione del mercato e faciliterà l'integrazione su larga scala dell'idrogeno rinnovabile. Altri progetti in Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Paesi Bassi e Slovacchia riceveranno sovvenzioni per sostenere gli studi."Un'Unione dell'energia forte e indipendente, che fornisca energia pulita ed economica ai consumatori, deve essere costruita su infrastrutture energetiche integrate e sicure - ha commentatoe l'Edilizia Abitativa - I progetti che sosteniamo finanziariamente miglioreranno la competitività e la sicurezza energetica dell'Europa, guidandoci verso un percorso costante verso l'indipendenza".