UE, sovvenzioni per 650 milioni di euro a progetti su infrastrutture energetiche transfrontaliere

(Teleborsa) - La Commissione europea
stanzierà quasi 650 milioni di euro in sovvenzioni dal Connecting Europe Facility (CEF)
per contribuire a finanziare 14 progetti infrastrutturali energetici transfrontalieri
. Come sottolineato nel Pacchetto Reti Europee recentemente adottato, una migliore interconnettività è fondamentale per l'UE al fine di ridurre i prezzi dell'energia per i consumatori e l'industria e garantire la nostra indipendenza.
Questo è il secondo invito a presentare proposte nell'ambito del primo elenco di PIC/PMI. Il finanziamento concesso supera il budget indicativo iniziale del bando
di 600 milioni di euro, rispecchiando il successo e l'interesse riscontrati nel primo bando del 2024. Inoltre, per la prima volta, i finanziamenti del CEF saranno utilizzati per sostenere la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e per finanziare progetti di lavoro sull'idrogeno, a dimostrazione della crescente maturità del settore. Complessivamente, il finanziamento è destinato a 6 progetti infrastrutturali elettrici, tra cui reti elettriche intelligenti, e a 8 progetti infrastrutturali per l'idrogeno
.
Quasi 470 milioni di euro del finanziamento sono destinati ai 6 progetti elettrici, tra cui reti elettriche intelligenti. La sovvenzione più consistente, di 180 milioni di euro
, sosterrà il progetto AGUAYO II per la costruzione di una centrale idroelettrica reversibile a pompaggio in Spagna
. L'impianto combina una maggiore efficienza nella produzione di energia da fonti rinnovabili con un'installazione sotterranea, senza la necessità di ampliare i bacini idrici esistenti utilizzati dall'impianto, e quindi senza alcun impatto sull'ambiente.
Quasi 113 milioni di euro
contribuiranno ad aumentare la resilienza e la protezione delle infrastrutture energetiche critiche da minacce fisiche, informatiche
e di altro tipo in Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, nell'ambito del programma Baltic Synchronisation. È la prima volta che il CEF finanzia misure di resilienza e protezione delle infrastrutture energetiche critiche su tale scala, migliorando la capacità del sistema energetico dell'UE di rispondere alle nuove sfide.
Anche la modernizzazione dell'impianto di Cierny Vah in Slovacchia, tra i primi in Europa a combinare l'accumulo idroelettrico tradizionale con quello a batterie su tale scala
, è supportata da un contributo di 63 milioni di euro
.
Un altro finanziamento per lavori di costruzione di quasi 104 milioni di euro
sarà destinato a un progetto di reti intelligenti
tra Bulgaria e Romania. Le reti di trasmissione e distribuzione saranno modernizzate e digitalizzate per migliorarne l'efficienza e consentire flussi di elettricità sicuri da fonti rinnovabili.
Gli altri 2 progetti elettrici - uno su un collegamento interno in Austria, l'altro per un collegamento tra Grecia ed Egitto - riceveranno finanziamenti per studi di supporto.
Per favorire l'adozione del crescente mercato dell'idrogeno e decarbonizzare l'industria dell'UE, oltre 176 milioni di euro saranno destinati al potenziamento delle infrastrutture per l'idrogeno. Il finanziamento di 120 milioni di euro
per il progetto di stoccaggio dell'idrogeno
a Gronau in Germania segna la prima volta che i fondi CEF saranno utilizzati per un progetto di lavori per l'idrogeno. Contribuendo allo sviluppo del primo impianto di stoccaggio sotterraneo di idrogeno transfrontaliero su larga scala nell'Europa nord-occidentale, il progetto rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, consentirà l'integrazione del mercato e faciliterà l'integrazione su larga scala dell'idrogeno rinnovabile. Altri progetti in Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Paesi Bassi e Slovacchia riceveranno sovvenzioni per sostenere gli studi.
"Un'Unione dell'energia forte e indipendente, che fornisca energia pulita ed economica ai consumatori, deve essere costruita su infrastrutture energetiche integrate e sicure - ha commentato Dan Jorgensen, Commissario per l'Energia
e l'Edilizia Abitativa - I progetti che sosteniamo finanziariamente miglioreranno la competitività e la sicurezza energetica dell'Europa, guidandoci verso un percorso costante verso l'indipendenza".