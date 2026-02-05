Germania, ordini industria balzano più delle attese del 7,8% su mese a dicembre

(Teleborsa) -Salgono, contro attese per un calo, glinel mese di2025. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un incremento degli ordinativi del 7,8%dopo il +5,6% registrato il mese precedente. Le attese deglierano per un decremento dell'1,8%., i nuovi ordini sono aumentati dello 0,9% rispetto al mese precedente. Il confronto trimestrale meno volatile ha mostrato che i nuovi ordini sono aumentati del 9,5% nel quarto trimestre del 2025 rispetto al terzo trimestre; escludendo gli ordini su larga scala, i nuovi ordini sono aumentati del 2,5% nello stesso periodo.Rispetto allogli ordinativi risultano ora in crescita del 13% contro il +10,6% segnalano il mese precedente.Nel dettaglio, gli ordinisono saliti del 10,7%, mentre quellihanno registrato un aumento del 5,6% (quelli dall'Eurozona sono scesi dello 0,6% e quelli dai Paesi terzi sono saliti del 9,7%).