Piazza Affari: balza in avanti Sesa

(Teleborsa) - Bene la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, con un rialzo del 3,46%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Sesa
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 90,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 88,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 92,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)