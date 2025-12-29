Milano 14:02
44.518 -0,20%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:02
9.874 +0,03%
Francoforte 14:02
24.321 -0,08%

Piazza Affari: balza in avanti Sesa

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, con un rialzo del 3,46%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo di Sesa mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 90,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 88,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 92,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
