Milano 14:02
44.518 -0,20%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:02
9.874 +0,03%
Francoforte 14:02
24.321 -0,08%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Sesa

Avanza la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che guadagna bene, con una variazione del 3,35%.
