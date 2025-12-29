Unimpresa: credito caro nonostante i tagli Bce

(Teleborsa) - Il costo del credito in Italia resta elevato e continua a pesare su famiglie e imprese
, nonostante la Banca centrale europea abbia ridotto in modo significativo il costo del denaro. A dicembre 2022, con un tasso Bce al 2,50%, i mutui alle famiglie registravano un tasso medio del 3,36%, mentre i finanziamenti alle imprese si attestavano al 3,55%. Dodici mesi dopo, a dicembre 2023, la stretta monetaria ha portato il tasso ufficiale al 4,50%, con un forte aumento del costo del credito: i mutui sono saliti al 4,82% e i prestiti alle imprese hanno toccato il 5,45%, i livelli più elevati dell’intero ciclo.
È quanto emerge dall’analisi del Centro studi di Unimpresa
, che segnala come i tassi applicati dalle banche per mutui e prestiti siano di fatto tornati sui livelli di tre anni fa,
se non addirittura superiori, in un contesto di politica monetaria oggi molto più espansiva.
Dal 2024 è iniziata la fase di allentamento.
A dicembre di quell’anno il costo del denaro è sceso al 3%, ma i benefici per famiglie e aziende sono stati limitati: i mutui restavano al 3,55% e il credito alle imprese al 4,40%.
Nel 2025 la Bce ha accelerato il percorso espansivo, portando il tasso ufficiale al 2,75% a inizio anno, al 2,50% a marzo e infine al 2,00% da maggio in avanti, livello mantenuto fino a ottobre.
Nonostante ciò, la trasmissione della politica monetaria ai tassi bancari si è rivelata lenta e irregolare
. Nel 2025 i mutui hanno oscillato tra il 3,50% di gennaio e il 3,73% di ottobre, rimanendo stabilmente sopra il 3,5% e mostrando persino una risalita nella seconda parte dell’anno. Ancora più evidente l’anomalia sul fronte dei prestiti alle imprese: dal 4,13% di gennaio si è scesi progressivamente fino al 3,38% di settembre, ma a ottobre il tasso è risalito al 3,52%, segnando un’inversione di tendenza proprio mentre il costo del denaro restava stabile ai minimi del ciclo.
Oggi, dunque, con un tasso Bce al 2%, i mutui risultano più cari rispetto al 2022 (3,73% contro 3,36%)
e i prestiti alle imprese sono sostanzialmente allineati (3,52% contro 3,55%), nonostante allora la liquidità fosse sensibilmente più costosa. Una dinamica che, secondo Unimpresa, evidenzia una trasmissione incompleta degli impulsi monetari
e rappresenta il nodo principale del mercato del credito italiano.
"I dati confermano una dinamica che non possiamo ignorare
: mentre il costo del denaro è tornato ai livelli pre-stretta, i tassi applicati a famiglie e imprese restano sostanzialmente quelli di tre anni fa. è una distanza che pesa sull'economia reale e che rischia di frenare investimenti, consumi e la ripresa gia' in atto. In questa fase, riteniamo indispensabile che il governo eserciti una moral suasion ferma ma costruttiva
nei confronti del sistema bancario, affinchè gli impulsi della politica monetaria della Bce si traducano davvero in condizioni piu' favorevoli per chi produce e per chi desidera acquistare una casa", commenta il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora. (Foto: TanyaJoy - stock.adobe.com)