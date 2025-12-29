Vino dealcolato, Mef e Masaf firmano il decreto sul nuovo regime fiscale per la produzione

(Teleborsa) - Con la firma del decreto interministeriale Mef-Masaf,
il governo definisce il regime fiscale delle accise per la produzione del vino dealcolato,
offrendo al settore vitivinicolo un quadro normativo chiaro e nuove opportunità di sviluppo. Il provvedimento consente ai soggetti che gestiscono depositi fiscali di prodotti alcolici intermedi e di vino
di effettuare, a determinate condizioni e entro specifici limiti quantitativi, i processi di dealcolazione del vino.
"Con questo decreto diamo al settore vitivinicolo un quadro normativo chiaro per poter produrre i vini dealcolati e offrire così nuove opportunità alle imprese del settore. Il Masaf è al fianco dei produttori e lo dimostrano gli interventi fatti nell’ultimo anno.
Oggi definiamo il regime fiscale per le accise nella produzione di vino dealcolato. Sono certo che i nostri produttori sapranno raggiungere posizioni di eccellenza anche in questo settore", ha dichiarato in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.
Il decreto introduce specifiche definizioni che distinguono i produttori in base ai volumi annui, superiori o inferiori ai 1.000 ettolitri,
delineando così un sistema regolatorio differenziato in funzione delle dimensioni produttive. Vengono inoltre disciplinate le modalità di rilascio del titolo autorizzatorio per la produzione e la conservazione del vino dealcolato
, insieme agli adempimenti amministrativi necessari e alle regole per la circolazione del prodotto.
Il provvedimento stabilisce infine limiti precisi alle attività accessorie,
consentendo esclusivamente quelle strettamente funzionali alla produzione del vino dealcolato. Un intervento che punta a garantire chiarezza normativa,
controllo fiscale e sostegno alla competitività di un comparto chiamato a confrontarsi con nuovi trend di consumo e mercati in evoluzione.(Foto: Hermes Rivera su Unsplash)