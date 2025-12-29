Vino dealcolato, Mef e Masaf firmano il decreto sul nuovo regime fiscale per la produzione

(Teleborsa) - Conil governo definisce iloffrendo al settore vitivinicolo un quadro normativo chiaro e nuove opportunità di sviluppo. Il provvedimento consente ai soggetti che gestiscono depositi fiscali didi effettuare, a determinate condizioni e entro specifici limiti quantitativi, i processi di dealcolazione del vino."Con questo decreto diamo al settore vitivinicolo un quadro normativo chiaro per poter produrre i vini dealcolati e offrire così nuove opportunità alle imprese del settore.Oggi definiamo il regime fiscale per le accise nella produzione di vino dealcolato. Sono certo che i nostri produttori sapranno raggiungere posizioni di eccellenza anche in questo settore", ha dichiarato in una nota ilIl decreto introduce specifiche definizioni che distinguono i produttori in base aidelineando così un sistema regolatorio differenziato in funzione delle dimensioni produttive. Vengono inoltre disciplinate le modalità di, insieme agli adempimenti amministrativi necessari e alle regole per la circolazione del prodotto.Il provvedimento stabilisce infineconsentendo esclusivamente quelle strettamente funzionali alla produzione del vino dealcolato. Un intervento checontrollo fiscale e sostegno alla competitività di un comparto chiamato a confrontarsi con nuovi trend di consumo e mercati in evoluzione.