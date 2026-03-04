Mister Amarone: l'attitudine dei consumatori verso il vino in pochissimo tempo è cambiata

(Teleborsa) - "Al di là di molteplici fattori geopolitici, di cambiamento climatico e socio-economici ostativi, il 2025 ci ha confermato che l'attitudine generale dei consumatori verso il vino in pochissimo tempo è cambiata
: non basta più viverlo e proporlo nella sua mera espressione di prodotto, pertanto è compito del settore valorizzarlo in forme nuove, e tra esse quella di essere emblema di un territorio, inteso nella sua accezione paesaggistica, storica e culturale". Lo ha detto Sandro Boscaini, Presidente
di Masi Agricola
, commentano i risultati 2025
.
"Anche nel 2025 Masi ha fatto la sua parte, seguendo la linea strategica precisa della Masi Wine Experience
, con due nuove e significative aperture, ovvero l'hub polifunzionale Monteleone21 in Valpolicella, destinato alla cultura e al turismo del vino, che pur in pochi mesi ha attirato un ampio interesse, e il più recente Masi Wine Bar & Restaurant all'Aeroporto di Verona - ha aggiunto - Entrambi rappresentano un ideale cancello di accesso alle Venezie e un modo di arricchire il brand con significati ulteriori e sempre più distintivi".