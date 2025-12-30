Milano 12:39
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

La giornata del 29 dicembre chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un -0,05%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9296. Supporto a 0,9282. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,931.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
