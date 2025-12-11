Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Frazionale ribasso per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,20%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,9378. Primo supporto a 0,9345. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,9333.
