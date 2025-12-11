Milano 10:12
43.520 +0,13%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:12
9.661 +0,06%
Francoforte 10:12
24.099 -0,13%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre

Frazionale ribasso per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,20%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,9378. Primo supporto a 0,9345. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,9333.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```