Milano 12:41
44.863 +0,96%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:41
9.909 +0,43%
Francoforte 12:41
24.445 +0,38%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Giornata poco mossa per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 29 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 184,136, con il supporto più immediato individuato in area 183,404. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 183,158.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
