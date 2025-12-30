Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Giornata poco mossa per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 29 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 184,136, con il supporto più immediato individuato in area 183,404. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 183,158.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)