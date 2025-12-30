Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Modesto guadagno per il FTSE Mid Cap, che avanza di poco a +0,25%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58.771, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 58.538. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59.004.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)