Aumentano pedaggi, Salvini scarica su Consulta (ma opposizione lo attacca)

(Teleborsa) - Alla fine, rispettando le competenze e le prerogative di tutti,in particolare il vicepremier Matteo Salvini non nascondono la delusione per una decisione derivata dalla determinazione dell'Art, la autorità per i trasporti, legittimata dalla pronuncia della Corte Costituzionale. Ancora una volta sembra di assistere ad un confronto serrato tra la volontà del leader della Lega e alcuni pronunciamenti della Magistratura.scrive in una nota il Ministero, "ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori".Di diverso avviso, ovviamente,che coglie l'occasione per mettere nel mirino la posizione del ministro, ritenuto il