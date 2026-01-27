Il Ponte sullo Stretto di Messina al centro della polemica

(Teleborsa) - Non si placa la polemica fra i magistrati della Corte dei Conti ed il vicepremier Matteo Salvini per la quesitone del. Stando alla magistratura contabile, il, conosciuto anche come Dl Ponte, atteso, andrebbe rivisto perché tenterebbe di aggirare il controllo di legittimità della Corte.Lacircolata ieri fra le associazioni ambientaliste che si oppongono alla realizzazione dell'opera, ma, che ci sta ancora lavorando per superare l'impasse della precedente bocciatura,. Secondo i magistrati contabili, infatti, il decreto tenterebbe di aggirare "i rilievi di illegittimità già sollevati dalla Corte"."Il provvedimento, se approvato - si sottolinea - prevedrebbedella Corte dei Conti" ed "introdurrebbe un ulterioreanche in caso di danni alle finanze pubbliche".Affermazioni che son state subito contestate da, che ha definito" la circostanza di. "Devo portarlo in consiglio dei ministri mercoledì.. Vogliamo agire nel massimo della trasparenza e replicare ai rilievi della Corte dei conti: questo ci sarà nel decreto", ha precisato il titolare del MIT.Stando alla bozza circolata ieri, ila, attualmente Pietro Ciucci, qualeincaricato di portare avantidel progetto e di preparare una, dopo quella bocciata ad ottobre, che di fattoalla sola delibera del Cipess e non anche agli atti collegati.