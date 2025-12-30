Milano
17:35
44.945
+1,14%
Nasdaq
18:02
25.505
-0,08%
Dow Jones
18:02
48.348
-0,24%
Londra
17:35
9.941
+0,75%
Francoforte
14:05
24.490
+0,57%
Martedì 30 Dicembre 2025, ore 18.18
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per Milano, in guadagno dell'1,14%
Borsa: Seduta rialzista per Milano, in guadagno dell'1,14%
Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 44.944,54 punti
In breve
,
Finanza
30 dicembre 2025 - 17.39
Milano amplia la performance positiva dell'1,14% e chiude a 44.944,54 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+1,27%
