Elettricità: maggior Tutela -2,7% nel I trimestre 2026 per i clienti vulnerabili

(Teleborsa) - Nel, la bolletta elettrica per il ‘L’aggiornamento riguarda unicamente iSi ricorda che tutti i clienti vulnerabili che si trovano nel mercato libero hanno iLa diminuzione è riconducibile principalmente alla contrazione della componente di perequazione nell’ambito dellarelative alle Spese di trasporto e gestione del contatore.La spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile in regime dinel periodo compreso fraDal, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo vulnerabile servito in Maggior Tutela sarà di 27,97 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse, così suddiviso:• 13,75 centesimi di euro (49,2% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento dell’energia, in diminuzione del 3,5% rispetto al quarto trimestre 2025;• 2,24 centesimi di euro (8% del totale della bolletta) per la commercializzazione al dettaglio, invariato rispetto al quarto trimestre 2025.• 6,18 centesimi di euro (22,1% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità; in diminuzione del 1,6% rispetto al quarto trimestre 2025.• 3,03 centesimi di euro (10,8% del totale della bolletta) per la spesa per oneri di sistema; in diminuzione del 3,3% rispetto al quarto trimestre 2025.2,77 centesimi di euro (9,9% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono l’IVA e le accise, in diminuzione dello 2,5% rispetto al quarto trimestre 2025.La componente tariffaria ASOS a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, pesa per il 94,59% degli oneri generali, secondo la seguente ripartizione:• 69,34% per gli incentivi alle fonti rinnovabili (ex A3 parte rinnovabili)• 25,25% per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica (ex Ae)La componente ARIM, a copertura dei rimanenti oneri generali, pesa complessivamente per il 5,41% degli oneri generali e risulta ripartita tra i seguenti elementi:• 0,66% per la promozione dell’efficienza energetica (solo in relazione alle misure per lo sviluppo tecnologico e industriale - ex quota parte di UC7, ora nell’elemento ASVRIM)• 4,75% per i regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci (ex A4)