Royal Bank of Canada, utile netto record di 5,8 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026

Royal Bank of Canada

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche canadesi quotata su TSX e NYSE, ha registrato undi 5,8 miliardi di dollari per il, conclusosi il 31 gennaio 2026, in aumento di 654 milioni di dollari, pari al 13%, rispetto all'anno precedente.L'è stato di 4,03 dollari, in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo, riflettendo i maggiori risultati di, parzialmente compensati dai minori risultati delL'e l', pari rispettivamente a 5,9 miliardi di dollari e 4,08 dollari, sono aumentati rispettivamente del 12% e del 13% rispetto all'anno precedente.La posizione patrimoniale rimane solida, con unal 13,7%, a supporto di una solida crescita dei volumi e di 3,3 miliardi di dollari di, di cui 1 miliardo di riacquisti di azioni proprie e 2,3 miliardi di dividendi su azioni ordinarie."RBC ha iniziato l'anno fiscale 2026 in unagrazie al nostro modello die ai principaliin cui operiamo. Abbiamo mantenuto questo slancio anche nel primo trimestre, registrando risultati record sostenuti da una forte crescita degli utili, da un solido bilancio e da una solida posizione patrimoniale, e da un ROE premium che continua a generare valore per i nostri azionisti", ha commentato il"La nostra performance record riflette direttamente la nostradi livello mondiale e l'impegno del Team RBC nell'offrire servizi, consulenza e insight eccezionali su larga scala. In un mondo sempre più complesso, ci impegniamo a sfruttare appieno le potenzialità delle capacità globali di RBC per supportare i nostri clienti e soddisfare le loro esigenze in continua evoluzione", ha aggiunto McMay.