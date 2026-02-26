Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:03
24.938 -1,54%
Dow Jones 18:03
49.308 -0,35%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Royal Bank of Canada, utile netto record di 5,8 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026

Banche, Finanza
Royal Bank of Canada, utile netto record di 5,8 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026
(Teleborsa) - Royal Bank of Canada, una delle più grandi banche canadesi quotata su TSX e NYSE, ha registrato un utile netto record di 5,8 miliardi di dollari per il primo trimestre 2026, conclusosi il 31 gennaio 2026, in aumento di 654 milioni di dollari, pari al 13%, rispetto all'anno precedente.

L'utile per azione diluito è stato di 4,03 dollari, in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo, riflettendo i maggiori risultati di Wealth Management, Personal Banking, Commercial Banking e Capital Markets, parzialmente compensati dai minori risultati del settore assicurativo.

L'utile netto rettificato e l'utile per azione diluito rettificato, pari rispettivamente a 5,9 miliardi di dollari e 4,08 dollari, sono aumentati rispettivamente del 12% e del 13% rispetto all'anno precedente.

La posizione patrimoniale rimane solida, con un CET1 ratio al 13,7%, a supporto di una solida crescita dei volumi e di 3,3 miliardi di dollari di capitale restituito agli azionisti, di cui 1 miliardo di riacquisti di azioni proprie e 2,3 miliardi di dividendi su azioni ordinarie.

"RBC ha iniziato l'anno fiscale 2026 in una posizione di forza grazie al nostro modello di business diversificato e ai principali mercati globali in cui operiamo. Abbiamo mantenuto questo slancio anche nel primo trimestre, registrando risultati record sostenuti da una forte crescita degli utili, da un solido bilancio e da una solida posizione patrimoniale, e da un ROE premium che continua a generare valore per i nostri azionisti", ha commentato il Presidente e CEO Dave McKay.

"La nostra performance record riflette direttamente la nostra rete di clienti di livello mondiale e l'impegno del Team RBC nell'offrire servizi, consulenza e insight eccezionali su larga scala. In un mondo sempre più complesso, ci impegniamo a sfruttare appieno le potenzialità delle capacità globali di RBC per supportare i nostri clienti e soddisfare le loro esigenze in continua evoluzione", ha aggiunto McMay.
Condividi
```