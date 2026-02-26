Royal Bank of Canada, utile netto record di 5,8 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026

(Teleborsa) - Royal Bank of Canada
, una delle più grandi banche canadesi quotata su TSX e NYSE, ha registrato un utile netto record
di 5,8 miliardi di dollari per il primo trimestre 2026
, conclusosi il 31 gennaio 2026, in aumento di 654 milioni di dollari, pari al 13%, rispetto all'anno precedente.
L'utile per azione diluito
è stato di 4,03 dollari, in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo, riflettendo i maggiori risultati di Wealth Management
, Personal Banking
, Commercial Banking
e Capital Markets
, parzialmente compensati dai minori risultati del settore assicurativo
.
L'utile netto rettificato
e l'utile per azione diluito rettificato
, pari rispettivamente a 5,9 miliardi di dollari e 4,08 dollari, sono aumentati rispettivamente del 12% e del 13% rispetto all'anno precedente.
La posizione patrimoniale rimane solida, con un CET1 ratio
al 13,7%, a supporto di una solida crescita dei volumi e di 3,3 miliardi di dollari di capitale restituito agli azionisti
, di cui 1 miliardo di riacquisti di azioni proprie e 2,3 miliardi di dividendi su azioni ordinarie.
"RBC ha iniziato l'anno fiscale 2026 in una posizione di forza
grazie al nostro modello di business diversificato
e ai principali mercati globali
in cui operiamo. Abbiamo mantenuto questo slancio anche nel primo trimestre, registrando risultati record sostenuti da una forte crescita degli utili, da un solido bilancio e da una solida posizione patrimoniale, e da un ROE premium che continua a generare valore per i nostri azionisti", ha commentato il Presidente e CEO Dave McKay
.
"La nostra performance record riflette direttamente la nostra rete di clienti
di livello mondiale e l'impegno del Team RBC nell'offrire servizi, consulenza e insight eccezionali su larga scala. In un mondo sempre più complesso, ci impegniamo a sfruttare appieno le potenzialità delle capacità globali di RBC per supportare i nostri clienti e soddisfare le loro esigenze in continua evoluzione", ha aggiunto McMay.