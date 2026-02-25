Milano 24-feb
Germania, nel 4° trimestre economia si conferma in crescita dello 0,3% t/t e dello 0,3% a/a

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Confermata in linea con le attese la crescita dell'economia della Germania nel quarto trimestre del 2025. Lo comunica la lettura definitiva diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco: il PIL del 4° trimestre evidenzia un aumento dello 0,3% su base trimestrale, in linea con la prima lettura e il consensus. Nel trimestre precedente si era registrata una crescita nulla.

Confermato anche il dato su base tendenziale, che evidenzia un incremento dello 0,4%, pari alla stima preliminare e al consensus, dopo il +0,3% rilevato nel trimestre precedente.

