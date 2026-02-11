T-Mobile US batte le stime nel Q4 2025: ricavi in crescita e leadership nel settore wireless

T-Mobile US

(Teleborsa) -ha pubblicato i risultati finanziari dele dell, superando le aspettative degli analisti grazie a una crescita record dei clienti in diverse categorie. Il gigante delle telecomunicazioni ha riportato undi, superando il consenso del mercato fermo a 2,04 dollari. Idel quarto trimestre si sono attestati a, segnando un incremento dell'11,3% rispetto ai 21,87 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno e superando i 24,18 miliardi previsti. Nonostante la solidità dei dati, il titolo ha registrato una flessione dell'1,5% subito dopo l'annuncio.La società ha confermato la propria leadership industriale chiudendo il quarto trimestre condi, portando il totale dell'anno a 7,8 milioni, il miglior dato del comparto. Nello specifico, laha aggiunto 962.000 utenti nel trimestre, mentre il settore dellaha registrato 558.000 nuovi clienti, di cui 495.000 connessi tramite tecnologia 5G.L'per l'intero 2025 ha raggiunto gli, con un Core Adjusted EBITDA annuale di 33,9 miliardi di dollari, a dimostrazione di una crescita finanziaria profittevole e duratura.Un traguardo storico è stato raggiunto sul fronte della: per la prima volta in assoluto, i clienti hanno premiato T-Mobile con il punteggio più alto nel "" di J.D. Power in cinque regioni su sei. Questo risultato interrompe una serie di 35 rapporti consecutivi dominati da un concorrente. La superiorità tecnologica della compagnia è stata confermata anche dai test di Opensignal e Ookla, che hanno riconosciuto a T-Mobile i premi per la rete 5G più veloce e affidabile degli Stati Uniti, basandosi su test completi che hanno analizzato mezzo miliardo di punti dati reali.Per il, T-Mobile ha delineato obiettivi ambiziosi che prevedono nuove aggiunte di account postpaid tra 900.000 e 1 milione. Il Core Adjusted EBITDA per il prossimo esercizio è proiettato tra i 37 e i 37,5 miliardi di dollari, rappresentando una crescita del 10% su base annua, mentre il flusso di cassa libero rettificato è stimato in un intervallo compreso tra 18 e 18,7 miliardi di dollari.