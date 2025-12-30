Ex Ilva: via libera dei commissari al negoziato esclusivo con Flacks

(Teleborsa) - I, entrambe in amministrazione straordinaria, hanno ottenuto ildai rispettivi comitati di sorveglianza perper la vendita del gruppo siderurgico. La decisione, confermata da fonti vicine, apreche, una volta conclusa, dovrà essere sottoposta al Governo e al confronto con le organizzazioni sindacali.L’operazione è statache ha annunciato di, il più grande produttore europeo di acciaio integrato. L’accordo prevede che, mentre, a conferma – secondo il finanziere – di una visione di lungo periodo della partnership industriale.Nel piano illustrato dal fondo, sono, con interventi di elettrificazione, miglioramento degli altoforni e avanzamento del processo di decarbonizzazione, efficienza e crescita sostenibile., tutelando circa 8.500 lavoratori qualificati e rafforzando catene di approvvigionamento strategiche per settori chiave come automotive, costruzioni e infrastrutture. La strategiaIl, insieme a una proposta alternativa del gruppo Bedrock, elemento che ha acceso l’allarme dei sindacati. La, ha espresso forte preoccupazione: ". Chiediamo unper conoscere nel dettaglio il piano industriale, gli investimenti ambientali e tecnologici, i livelli occupazionali e il ruolo dello Stato, che deve essere centrale e vincolante". Analoghe le posizioni dellache giudica, e dellaSecondo le indicazioni dell’obiettivo è arrivare – in caso di esito positivo della trattativa –