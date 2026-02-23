OPA Eles, via libera dall'Antitrust di Malta e avveramento delle condizioni

(Teleborsa) - EBidCo
, veicolo d'investimento controllato da Xenon Private Equity
, ha annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione incondizionata dall'autorità antitrust maltese
(Office for Competition) per l'acquisto del controllo esclusivo
di Eles Semiconductor Equipment,
società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore.
Il provvedimento dell'autorità maltese sancisce l'avveramento della "Condizione Autorizzazioni Rilevanti
" prevista nel documento di offerta pubblicato lo scorso dicembre. Con questo passaggio si completa il quadro delle autorizzazioni necessarie per procedere con l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dal fondo Xenon sulle azioni ordinarie della società.
L'offerente ha ricordato che il Periodo di Adesione
per gli azionisti che intendono conferire le proprie azioni terminerà il 27 febbraio 2026.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)