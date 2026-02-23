OPA Eles, via libera dall'Antitrust di Malta e avveramento delle condizioni

Eles Semiconductor Equipment,

(Teleborsa) -, veicolo d'investimento controllato da, ha annunciato di aver ottenuto l'(Office for Competition) per l'acquisto deldisocietà quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore.Il provvedimento dell'autorità maltese sancisce l'avveramento della "" prevista nel documento di offerta pubblicato lo scorso dicembre. Con questo passaggio si completa il quadro delle autorizzazioni necessarie per procedere con l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dal fondo Xenon sulle azioni ordinarie della società.L'offerente ha ricordato che ilper gli azionisti che intendono conferire le proprie azioni terminerà il 27 febbraio 2026.