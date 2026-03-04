Milano
3-mar
44.468
-3,92%
Nasdaq
3-mar
24.720
-1,09%
Dow Jones
3-mar
48.501
-0,83%
Londra
3-mar
10.484
-2,75%
Francoforte
3-mar
23.791
-3,44%
Mercoledì 4 Marzo 2026, ore 04.00
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Tokyo in caduta libera (-2,06%)
Borsa: Tokyo in caduta libera (-2,06%)
Il Nikkei 225 inizia gli scambi 55.119,42 punti
In breve
,
Finanza
04 marzo 2026 - 01.31
Il Principale indice azionario giapponese affonda del 2,06% a quota 55.119,42 in apertura.
