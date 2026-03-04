Milano 3-mar
44.468 -3,92%
Nasdaq 3-mar
24.720 -1,09%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 3-mar
10.484 -2,75%
Francoforte 3-mar
23.791 -3,44%

Borsa: Tokyo in caduta libera (-2,06%)

Il Nikkei 225 inizia gli scambi 55.119,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo in caduta libera (-2,06%)
Il Principale indice azionario giapponese affonda del 2,06% a quota 55.119,42 in apertura.
Condividi
```