L'UE autorizza l'acquisizione dell'italiana Project Informatica da parte di EMK

Economia
L'UE autorizza l'acquisizione dell'italiana Project Informatica da parte di EMK
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo dell'italiana Project Informatica da parte di EMK Capital Management. L'operazione riguarda principalmente soluzioni e servizi per infrastrutture IT.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data la limitata posizione di mercato complessiva delle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
