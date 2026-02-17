L'UE autorizza l'acquisizione dell'italiana Project Informatica da parte di EMK

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'dell'italiana Project Informatica da parte di EMK Capital Management. L'operazione riguarda principalmente soluzioni e servizi per infrastrutture IT.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.