Fed in arrivo, dollaro in pausa mentre lo yuan supera una soglia chiave

(Teleborsa) - Il dollaro resta stabile in vista della pubblicazione, stasera, dei verbali della riunione di dicembre della Federal Reserve, mentre locinese si rafforza raggiungendo un livello psicologico chiave nei confronti della valuta statunitense. La bassa liquidità di fine anno mantiene ilsotto pressione, in un 2025 che si avvia a chiudere con la peggiore performance dal 2017.e lasi avviano a chiudere l’anno in rialzo, mentre il dollar index è diretto verso un calo annuale del 9,6%, complice l’attesa di ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed e il restringimento dei differenziali di rendimento. Alcuni analisti prevedono un ulteriore indebolimento del biglietto verde nel 2026, mentre altri sottolineano la recente stabilizzazione del cambio.In Asia, lo yuan continua a rafforzarsi nonostante i tentativi della banca centrale cinese di contenerne l’ascesa, mentre losi mantiene vicino ai livelli che avevano suscitato timori di intervento. Le discussioni interne allaindicano un orientamento verso ulteriori rialzi dei tassi, sostenuti da pressioni inflazionistiche e aspettative di crescita economica più solida.Kit Juckes, responsabile della strategia FX di Société Générale, ha affermato che l'accoppiamento dollaro-yen riguarda più le aspettative di crescita che la politica monetaria. "Questo è semplicemente un altro modo per dire che ciò di cui lo yen ha bisogno, soprattutto, è una crescita del PIL più forte", ha affermato.La scorsa settimana, il governo giapponese ha previsto che l'economia sarebbe cresciuta dell'1,1%, nell'anno fiscale che termina a marzo, in aumento rispetto alla stima di crescita dello 0,7% di agosto a causa di un impatto inferiore alle aspettative deistatunitensi. Secondo le proiezioni, la crescita dovrebbe accelerare all'1,3%, nel prossimo anno fiscale, poiché i consumi e le spese in conto capitale sostenuti compenseranno la debole domanda estera.