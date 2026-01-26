USA, Fed: a gennaio migliora l'attività manifatturiera nel distretto di Dallas

(Teleborsa) - Migliora l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas
, nel mese di gennaio, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey
.
L'indice generale manifatturiero
, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -1,2 punti
rispetto ai -11,3 punti del mese precedente (rivisto al ribasso da -10,9 punti).
Bisogna ricordare che quando le aziende
che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.
L'indice di produzione
, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è salito a 11,2 punti da -3 punti, mentre i nuovi ordini
è aumentato di 18 punti, attestandosi a 11,8
L'indice di utilizzo della capacità produttiva
è salito di 12 punti, attestandosi a 7,1. L'indice delle spedizioni
è salito a 12,0 da -10,5.(Foto: R K su Unsplash)