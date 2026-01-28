Dollaro ai minimi degli ultimi 4 anni: le ragioni della debolezza

Il cambio del dollaro





La reazione estasiata di Trump

I motivi della debolezza

La reazione alla forza dello yen

(Teleborsa) - Ilsi è riportato ai, proseguendo il, in risposta al deteriorarsi dei fondamentali USA, alla politica più accomodante della Federal Reserve ed alla perdita (anche forzata) dello status storico di bene rifugio. Il cambio con l'euro ha toccato nelle ultime ventiquattro ore un minimo di 1,1975 USD, dopo aver toccato lunedì livelli più bassi ed aver vissuto la scorsa settimana la peggiore ottava da maggio scorso.Il cambioha toccato ripetutamente unnella giornata di, per poi recuperare velocemente verso la soglia degli 1,20 dollari. Nelle ultime ventiquattro ore, il cross euro/dollari, livello più bassoda, per poi risalire nuovamente attorno a quota 1,20 (-0,3%). Non è solo il cambio con la valuta europea a soffrire. Il biglietto verde, con unche lima lo 0,12% a 95,94, su un. La scorsa settimana, il recupero dello yen, in scia all'annuncio di elezioni anticipate in Giappone ed ai rumors di un intervento diretto della banca centrale nipponica sul mercato dei cambi, aveva schiacciato il cambioa 155, soglia che è stata bucata questa settimana sino a raggiungere unDopo un iniziale tentativo di restare indifferente,la caduta del dollaro come un fattore positivo, perchè sostiene l'export di beni USA.ha detto il tycoon dall'Iowa, aggiungendo "guardate gli affari che stiamo facendo".ha ribadito il Presidente, offrendo in qualche modo un segnale che il governo americano è favorevole all'indebolimento del biglietto verde e che gli operatori sul mercato dei cambi possono vendere dollari. Trump che aveva più volte accusato altri Paesi, soprattutto la Cina, di tentare di indebolire di proposito le loro valute perai danni degli affari degli Stati Uniti. Un tema che ricorre spesso nei suoi discorsi.La caduta del dollaro non è una novità:a causa di una serie di fattori. Fra questi lerelative alledell'attuale amministrazione Trump: il neocolonialismo, l'imposizione generalizzata di dazi, la rottura degli equilibri globali, il pressing sulla Fed. Ladella banca centrale americana è l'altro fattore che ha portato ad un indebolimento del dollaro, anche se Trump avrebbe gradito più tagli del tassi. L'attesa per la riunione odierna - che non porterà ad un nuovo taglio dei tassi - avrebbe dovuto offrire un sostegno al dollaro, ma le, al momento prevalenti, stanno amplificando l'incertezza e quindi indebolendo ulteriormente la valuta americana.Molti operatori, poi, attribuiscono laalla rinnovata forza della valuta nipponica, in vista di possibilisul mercato dei cambi, sempre possibili, ed alleconvocate dalla Premier giapponese Sanae Takaichi.