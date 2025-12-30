Londra: brillante l'andamento di Anglo American

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società mineraria
, che tratta in utile del 2,65% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anglo American
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anglo American
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Anglo American
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 30,84 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 30,32. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 31,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)