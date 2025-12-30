LVMH rileva la casa editrice francese Les Éditions Croque Futur

LVMH

(Teleborsa) -annuncia l’acquisizione, in data odierna, del 100% delle azioni della casa editrice francese Les Éditions Croque Futur. Questa operazione strategica, spiega una nota, integra tre testate di riferimento - Challenges, Sciences & Avenir e La Recherche - all'interno della società di investimento UFIPAR. L’acquisizione si inserisce nel solco del precedente investimento di UFIPAR in Les Éditions Croque Futur, realizzato insieme al fondatore Claude Perdriel.L’operazione consentirà a Les Éditions Croque Futur di accelerare lo sviluppo e la distribuzione delle tre pubblicazioni, in particolare nel formato digitale, contribuendo così a garantirne il futuro a lungo termine. L'operazione riflette, inoltre, l’impegno di LVMH nella promozione di un'informazione di alta qualità e della cultura scientifica, nonché nel renderle accessibili a un pubblico più ampio.Nell’ambito di questa operazione,, consigliere di lunga data di Claude Perdriel, è stato nominato Presidente di Les Éditions Croque Futur e assumerà il ruolo di direttore editoriale per tutte e tre le testate.