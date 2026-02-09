LVMH, cambi ai vertici: Véronique Courtois e Antoine Arnault entrano nel Comitato Esecutivo

(Teleborsa) - Il colosso del lusso LVMH
ha annunciato oggi una serie di nomine strategiche
con effetto immediato, volte a rafforzare l'organizzazione e a sostenere la strategia di crescita sostenibile del Gruppo. La riorganizzazione vede l'ingresso di due figure chiave nel Comitato Esecutivo e l'uscita di uno dei top manager storici.Véronique Courtois
è stata nominata Presidente e CEO di Parfums Christian Dior e della divisione Beauty del Gruppo LVMH. Nel suo nuovo ruolo all'interno del Comitato Esecutivo, Courtois supervisionerà le attività di tutte le Maison
della divisione Beauty
, mantenendo contemporaneamente la guida di Parfums Christian Dior
per garantire la "continuità gestionale e strategica di questa Maison iconica".
Entrata in LVMH nel 2000, Courtois vanta una carriera
ultraventennale nel settore: è stata CMO di Guerlain, Direttore Marketing di Christian Dior Couture e, dal marzo 2023, Presidente e CEO di Parfums Christian Dior. Stéphane Bianchi
, Managing Director del Gruppo, ha sottolineato come la sua leadership sia stata fondamentale per sviluppare "l'attività e la desiderabilità" del marchio Dior.
Anche Antoine Arnault
, Direttore Immagine e Ambiente, entra ufficialmente nel Comitato Esecutivo. Arnault manterrà la responsabilità dei progetti di immagine, comunicazione e sviluppo sostenibile, ambiti che coordina dal 2020. Considerato l'architetto della partnership con le Olimpiadi di Parigi 2024 e creatore de "Les Journées particulières", Arnault avrà un ruolo essenziale nella protezione dell'ambiente e della biodiversità, pilastri della roadmap LIFE 360.
La sua carriera nel Gruppo include la direzione della comunicazione di Louis Vuitton, la guida di Berluti e la presidenza di Loro Piana (fino al 2025). Attualmente ricopre anche la carica di CEO e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Christian Dior SE e Direttore del Paris Football Club
.
Contestualmente alle nuove nomine, il Gruppo ha annunciato l'addio di Stéphane Rinderknech
, che ha deciso di lasciare LVMH per perseguire nuovi progetti personali. Dopo aver guidato con successo l'espansione di LVMH Hospitality e della divisione Beauty, Rinderknech riceve il ringraziamento ufficiale di Bianchi per il "grande contributo alla crescita della divisione hospitality" e per i risultati ottenuti nel business della bellezza.
Stéphane Bianchi si è detto "entusiasta di accogliere l'esperienza e la conoscenza unica" di Courtois e Arnault nel Comitato Esecutivo, dove saranno "strumentali nel plasmare la direzione strategica" del leader mondiale del lusso.