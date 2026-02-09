LVMH, cambi ai vertici: Véronique Courtois e Antoine Arnault entrano nel Comitato Esecutivo

LVMH

(Teleborsa) - Il colosso del lussoha annunciato oggi una serie dicon effetto immediato, volte a rafforzare l'organizzazione e a sostenere la strategia di crescita sostenibile del Gruppo. La riorganizzazione vede l'ingresso di due figure chiave nel Comitato Esecutivo e l'uscita di uno dei top manager storici.è stata nominata Presidente e CEO di Parfums Christian Dior e della divisione Beauty del Gruppo LVMH. Nel suo nuovo ruolo all'interno del Comitato Esecutivo, Courtois supervisionerà le attività di tutte ledella, mantenendo contemporaneamente la guida diper garantire la "continuità gestionale e strategica di questa Maison iconica".Entrata in LVMH nel 2000, Courtois vanta unaultraventennale nel settore: è stata CMO di Guerlain, Direttore Marketing di Christian Dior Couture e, dal marzo 2023, Presidente e CEO di Parfums Christian Dior., Managing Director del Gruppo, ha sottolineato come la sua leadership sia stata fondamentale per sviluppare "l'attività e la desiderabilità" del marchio Dior.Anche, Direttore Immagine e Ambiente, entra ufficialmente nel Comitato Esecutivo. Arnault manterrà la responsabilità dei progetti di immagine, comunicazione e sviluppo sostenibile, ambiti che coordina dal 2020. Considerato l'architetto della partnership con le Olimpiadi di Parigi 2024 e creatore de "Les Journées particulières", Arnault avrà un ruolo essenziale nella protezione dell'ambiente e della biodiversità, pilastri della roadmap LIFE 360.La sua carriera nel Gruppo include la direzione della comunicazione di Louis Vuitton, la guida di Berluti e la presidenza di Loro Piana (fino al 2025). Attualmente ricopre anche la carica di CEO e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Christian Dior SE e Direttore delContestualmente alle nuove nomine, il Gruppo ha annunciato l'addio di, che ha deciso di lasciare LVMH per perseguire nuovi progetti personali. Dopo aver guidato con successo l'espansione di LVMH Hospitality e della divisione Beauty, Rinderknech riceve il ringraziamento ufficiale di Bianchi per il "grande contributo alla crescita della divisione hospitality" e per i risultati ottenuti nel business della bellezza.Stéphane Bianchi si è detto "entusiasta di accogliere l'esperienza e la conoscenza unica" di Courtois e Arnault nel Comitato Esecutivo, dove saranno "strumentali nel plasmare la direzione strategica" del leader mondiale del lusso.