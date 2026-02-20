Piazza Affari: movimento negativo per Comer Industries

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, che presenta una flessione del 3,11%.
La tendenza ad una settimana di Comer Industries
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Comer Industries
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 47,8 Euro. Supporto a 46,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 49,3.
