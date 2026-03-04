Milano 14:50
45.284 +1,83%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:50
10.577 +0,89%
Francoforte 14:50
24.214 +1,78%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Comer Industries

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Comer Industries
(Teleborsa) - Bene il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, con un rialzo del 2,20%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Comer Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,93%, rispetto a -4,26% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Comer Industries, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 45,4 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 46,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 44,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```