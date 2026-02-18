Piazza Affari: positiva la giornata per Comer Industries

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.
Lo scenario su base settimanale di Comer Industries
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Comer Industries
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 47,17 Euro con area di resistenza individuata a quota 48,67. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 46,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)