Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che avanza bene dell'1,98%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Comer Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 52,4 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 50,8. L'equilibrata forza rialzista di Comer Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
