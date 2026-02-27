Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, che avanza bene dell'1,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Comer Industries
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 52,4 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 50,8. L'equilibrata forza rialzista di Comer Industries
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 54.
