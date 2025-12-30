Sesa rinnova la partnership con TeamSystem per la Digital Integration

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulting e Vertical Application per imprese e organizzazioni, con ricaviconsolidati per Euro 3.356,8 milioni e 6.532 collaboratori nell’esercizio al 30 aprile 2025, ha sottoscritto, attraverso Var Group, il rinnovo della partnership pluriennale in ambito system e digital integration con TeamSystem, tech and AI company italiana che sviluppa piattaforme software e digitali per la competitività di imprese e professionisti.La partnership, spiega una nota, prevede anche la cessione a TeamSystem del ramo di azienda delle attività di agenzia di vendita delle soluzioni software TeamSystem, che sviluppa ricavi annuali per circa Euro 2 milioni e comprende circa 10 collaboratori. Al closing, atteso nel gennaio 2026, l’operazione di cessione avrà effetti positivi sull’Utile Netto e la Posizione Finanziaria Netta di Sesa a livello consolidato per circa Euro 8 milioni.Con questa operazione Var4Team, società controllata di Var Group e appartenente al Gruppo Sesa, cede a TeamSystem le attività commerciali di vendita delle soluzioni software TeamSystem e rinnova l’accordo di partnership pluriennale con TeamSystem, focalizzandosi sui servizi di consulenza, system integration e supporto applicativo a corredo delle piattaforme TeamSystem.L’operazione rafforza la collaborazione di Var Group con Teamsystem, integrando soluzioni proprietarie, servizi gestiti e competenze consulenziali e combinando la capacità di innovazione di prodotto di TeamSystem e la competenza di Var Group nella gestione di progetti digitali complessi, al fine di accompagnare le imprese nel proprio percorso di digitalizzazione.Ildel ramo di azienda sarà versato interamente da TeamSystem al perfezionamento dell’operazione previsto nel gennaio 2026, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive quali la mancata insorgenza di eventi rilevanti prima della data del Closing che abbiano impatto o compromettano l’attività e/o la situazione economico-finanziaria/le prospettive del ramo di azienda.L’operazione, conclude la nota, si inserisce nel percorso di crescita del gruppo Sesa, che punta sul rafforzamento delle proprie partnership industriali, evolvendo da Technology a Digital Integrator, con focus sulla crescita organica e lo sviluppo sostenibile. Sesa prosegue nell’attuazione del proprio piano industriale 2026-27, focalizzato sulle attività core e la crescita organica, in una logica di ottimizzazione della propria asset allocation, a supporto del percorso di crescita sostenibile del Gruppo finalizzato a creare valore durevole per tutti gli stakeholder, promuovendo l’innovazione, anche digitale, di imprese ed organizzazioni ed il benessere delle persone.