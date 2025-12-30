Spagna, l'inflazione scende meno delle attese a dicembre

(Teleborsa) - L'frena meno delle attese a. Secondo l'(INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata alrispetto al 3% di novembre ma leggermente superiore con quanto atteso dagli analisti (2,9%).L'indice dei prezzi al consumo suregistra una variazione positiva (+0,3%) dopo il +0,2% di novembre.L', che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 3%, rispetto al +3,2% del mese precedente. Su base mensile è atteso un +0,3% dopo la variazione nulla di novembre .