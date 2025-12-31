Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:06
9.948 +0,07%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Seduta moderatamente positiva per il Franco rosso crociato contro USD, che ha chiuso in rialzo a 0,7918.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,7889. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,7932. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,7975.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
