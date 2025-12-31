Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Nuovo spunto rialzista per l'Hang Seng Index, che guadagna bene e porta a casa un +0,86%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.708,4. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25.927,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26.147,1.

