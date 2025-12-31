Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un rialzo dell'1,14%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 45.114. Rischio di discesa fino a 44.606 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 45.623.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)