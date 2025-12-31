Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido +0,05%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,3707, mentre i supporti sono stimati a 1,3681. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,3733.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)