Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Lieve ribasso per il cross USD contro "Loonie", che chiude in flessione dello 0,33%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3739. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3787. Il peggioramento del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3723.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)