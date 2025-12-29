Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 dicembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3665 con tetto rappresentato dall'area 1,3685. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3659.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)