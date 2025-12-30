Analisi Tecnica: USD/CAD del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un +0,14%.
Il quadro di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,3697. Primo supporto individuato a 1,3678. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,3716.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)