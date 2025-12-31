Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Seduta in frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che ha terminato gli scambi in aumento a 156,385.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 156,676. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 155,998. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 157,355.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)