Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:08
9.944 +0,03%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Seduta in frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che ha terminato gli scambi in aumento a 156,385.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 156,676. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 155,998. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 157,355.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```