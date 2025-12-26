Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 dicembre
Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato 0%.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 155,378 con tetto rappresentato dall'area 156,941. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 154,855.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)