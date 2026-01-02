Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 gennaio

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,06%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 156,991, mentre il primo supporto è stimato a 156,284. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 157,698.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
