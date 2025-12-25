Milano 23-dic
Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

La giornata del 24 dicembre chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,19%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 155,272 con area di resistenza individuata a quota 157,14. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 154,65.


