Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre
La giornata del 24 dicembre chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,19%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 155,272 con area di resistenza individuata a quota 157,14. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 154,65.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)