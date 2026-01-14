Milano 9:42
Analisi Tecnica: USD/YEN del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Piccolo passo in avanti per il cross americano contro Yen, che porta a casa un misero +0,66%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 159,551, mentre il primo supporto è stimato a 158,301. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 160,801.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
