Analisi Tecnica: USD/YEN del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Piccolo passo in avanti per il cross americano contro Yen, che porta a casa un misero +0,66%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 159,551, mentre il primo supporto è stimato a 158,301. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 160,801.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)