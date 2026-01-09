Milano 13:32
Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,09%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 156,951 e primo supporto individuato a 156,636. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 157,266.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
