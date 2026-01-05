Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 gennaio
Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un moderato -0,02%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 156,898. Possibile una discesa fino al bottom 156,703. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 157,093.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)