Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 31/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,17%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 156,857 e primo supporto individuato a 156,25. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 157,464.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
