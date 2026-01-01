Analisi Tecnica: USD/YEN del 31/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre
Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,17%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 156,857 e primo supporto individuato a 156,25. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 157,464.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)