Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:09
9.943 +0,02%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Borsa chiusa a Tokyo

(Teleborsa) - Oggi, 31 dicembre, a Tokyo le contrattazioni sono chiuse in occasione della Festività.
